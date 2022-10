Una tragedia che ha scosso il popoloso quartiere di San Giuliano, a Sora, dove un improvviso malore non ha lasciato scampo questa mattina a Roberto Altobelli, di 43 anni. Secondo quanto si è appreso, l'uomo si è alzato dal letto per andare in bagno e si è sentito male. Sua madre, con la quale viveva nel loro appartamento di via Petricca, ha cercato di soccorrerlo e ha subito allertato i soccorsi. I sanitari del 118, però, una volta arrivati sul posto, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Il funerale è stato fissato per domani, 14 ottobre, alle 15.30, nei locali del Ministero Pastorale di via Facchini, a Sora.