Trovano un biglietto super vincente all'interno della loro tabaccheria e si mettono in moto per ritrovare il proprietario. La buona notizia arriva dalla tabaccheria Europa di Cassino, dove il proprietario, Fabrizio Lanni e il suo staff, hanno rinvenuto, per puro caso, la promettente schedina all'esterno del loro locale e, dopo aver verificato la vincita, non hanno perso tempo per rintracciare il giocatore. Dopo due settimane di intense ricerche, con tanto di verifica delle telecamere di diverse ricevitorie, la ricerca ha portato frutto. Così Lanni ha contattato il vincitore per restituirgli il biglietto.

«Ho trovato questa schedina e dalle telecamere sono riuscito ad evincere chi fosse il vincitore», spiega Lanni alla stampa. «Ci ho messo due settimane di tempo a ritrovare il giocatore perché ho dovuto effettuare un pò di indagini nella varie ricevitorie. Fortunatamente sono riuscito a trovarlo e gli ho consegnato la sua schedina vincente risultata vincente schedina».

Un gesto di gentilezza e di gratuità oltre ogni sforzo: «Noi abbiamo conservato il biglietto e poi abbiamo verificato che effettivamente era vincente e quindi abbiamo ritenuto, come l'onestà vuole, giusto ritrovare il giocatore per restituirgli la sua vincita». Ovviamente il vincitore non poteva non essere estusiasta della cosa: «Il proprietario era felicissimo e ha ritenuto quasi impossibile trovare persone serie che gli potessero fare una gentilezza simile», ha detto ancora Lanni. La dea bendata torna dunque a baciare la città martire, un evento arricchito dalla gentilezza di Fabrizio Lanni e dalla tabaccheria Europa.