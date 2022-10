Una giornata speciale. Un traguardo importante. Oggi Annunziata Grande compie cento anni. Nata il 13 ottobre del 1922, seconda di undici figli, ha vissuto seguendo sempre i valori che le ha trasmesso la sua famiglia: rispetto, umiltà, dedizione al lavoro, principi che conserva ancora oggi e che ha trasmesso a tutti, ai figli e ai nipoti.

Nel 1947 ha sposato Domenico, è diventata madre di quattro figlie che le hanno dato sette nipoti, dai quali ha avuto quattro pronipoti. Un grande esempio per tutti, ha creato una famiglia numerosa, solida e forte come lei, che non si è mai abbattuta davanti alle difficoltà che ha incontrato nella vita. Ad Annunziata gli auguri più affettuosi da parte dei familiari e dalla nostra redazione.