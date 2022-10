La città di Frosinone ha ospitato ancora una volta l'Obesity Day, Campagna Nazionale di sensibilizzazione per la Prevenzione dell'Obesità. Oltre all'Associazione La Sirena ONLUS, quest'anno ha partecipato attivamente all'evento il Club Alpino Italiano, sezione di Frosinone, che il 10 ottobre ha ospitato gli studenti dell'istituto Alberghiero di Fiuggi e i docenti presso il Rifugio Calderari di Campocatino. Qui i ragazzi hanno potuto sperimentare un sentiero LH con accompagnatori esperti del CAI sperimentando come i valori della natura, della montagna e dell'attività fisica non agonistica e aperta a tutti possano essere la giusta premessa per fronteggiare la grave pandemia dell'Obesità.

Importante, fra le altre partecipazioni, è stata anche quella dell'Ufficio Scolastico Provinciale. L'indomani, l'11 Ottobre, i lavori si sono spostati presso la Villa Comunale del capoluogo dove sono intervenuti diversi specialisti a illustrare l'intervento multiprofessionale integrato quale strumento per affrontare queste gravi forme morbose. Anche qui il Cai di Frosinone ha illustrato la sua specialità, la Montagnaterapia, utilizzabile in vari ambiti tendenti a consentire una più ampia partecipazione, anche di soggetti diversamente abili, nel piacere e nella sfida offerti dalla pratica escursionistica. La partecipazione del Corso in Infermieristica dell'Università La Sapienza e degli studenti dell'alberghiero di Fiuggi e di Veroli è stata attenta e proficua.