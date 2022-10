Crollo dei contagi da nuovo Coronavirus nel bollettino quotidiano emesso ieri dall'Asl di Frosinone. Il dato registrato è stato di 386 nuovi positivi, a fronte di 1.960 tamponi effettuati, con -219 contagiati rispetto alla rilevazione precedente; il numero dei negativizzati è stato di 361, pari quasi a quello delle positività, zero i decessi e 38 le persone ricoverate negli ospedali.

Il primato di giornata dei nuovi contagiati è andato al capoluogo con 34; a seguire Alatri 27, Veroli 26, Ceccano 25, Sora 21, Ferentino e Monte San Giovanni Campano 17, Boville Ernica 14, Cassino 13, Angani e Roccasecca 12, Ripi e Supino 11, Isola del Liri 8, Ceprano e Pontecorvo 7, Fiuggi, Pico, Sant'Elia Fiumerapido e Torrice 6, Arce, Piedimonte San Germano e San Giorgio a Liri 5, Aquino, Arnara, Fontana Liri, Patrica, Piglio e Vallecorsa 4, Amaseno, Broccostella, Castelliri, Guarcino, Paliano, Pofi e Villa Santa Lucia 3, Arpino, Cervaro, Colle San Magno, Gallinaro, Morolo, Pescosolido, Sant'Andrea del Garigliano, Santopadre e Strangolagalli 2, Acuto, Ausonia, Belmonte Castello, Campoli Appennino, Castelnuovo Parano, Castrocielo, Coreno Ausonio, Esperia, Falvaterra, Fontechiari, Fumone, Giuliano di Roma, Pastena, Picinisco, Pignataro Interamna, Rocca d'Arce, Sgurgola, Trivigliano, Vicalvi, Vico nel Lazio e Villa Santo Stefano 1.

Nel territorio della regione Lazio, ieri, sono stati registrati 3.670 nuovi casi positivi (-1.575) su 20.985 tamponi, dei quali 3.223 molecolari e 17.762 antigenici. Sono, invece, 3.311 le persone guarite e due i morti registrati nelle ultime 24 ore, 7 in meno della precedente rilevazione. A Roma città i contagi sono 1.815, mentre nelle province i nuovi casi sono 1.097. Il rapporto tra positivi e tamponi è del 17,4%. Lo ha comunicato l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato nel bollettino odierno con gli aggiornamenti sull'andamento del Covid-19.

Gli attuali casi positivi al Covid-19 nel Lazio sono 54.178, 53.608 persone in isolamento domiciliare. I pazienti ricoverati in ospedale non in terapia intensiva sono 534 registrano 36 persone in terapia intensiva (stesso numero di ieri). In totale sono morte 12.135 persone e ne sono guarite 2.045.654. Il totale dei casi esaminati è 2.111.967. Il numero più alto di contagiati nelle province è stato registrato a Latina con 389.