Una riparazione a un mezzo di trasporto e poi la tragedia.

È accaduto poco fa nel piccolo centro di Pignataro Interamna dove un operaio di 57 anni M.M. di Esperia era impegnato a sistemare un bus guasto quando, per cause ancora da accertare, è avvenuto un fatale incidente sul lavoro. Dalle prime informazioni l'uomo sarebbe morto sul colpo mentre sul posto sono subito arrivate le forze dell'ordine per ricostruire l'esatta dinamica.