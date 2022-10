Nuovo massimo dei contagi giornalieri con 605 casi. Era dal 26 luglio, con 825 positivi, che non si saliva così tanto in alto con i numeri. Al tempo stesso si segnalano 570 negativizzati, con i ricoverati in aumento (37) così come l'incidenza a 547,80 e il tasso di positività al 23,43%. Non sono stati comunicati decessi.

La giornata

Dei 605 nuovi contagiati, 86 sono di Frosinone, 58 di Alatri, 42 di Ceccano, 27 di Boville Ernica, 22 di Anagni e Cassino, 21 di Sora e Veroli, 20 di Ferentino, 18 di Monte San Giovanni Campano, 16 di Isola del Liri e Ripi, 14 di Ceprano, 13 di Piedimonte San Germano e Supino, 12 di Morolo, 11 di Fontana Liri e Paliano, 8 di Fiuggi e Sant'Elia Fiumerapido, 7 di Arpino, Pico e Trivigliano, 6 di Atina e Roccasecca, 5 di Aquino, Guarcino, Torrice e Vico nel Lazio, 4 di Amaseno, Castro dei Volsci, Cervaro, Fontechiari, Patrica, Piglio, Pignataro Interamna, Pontecorvo, San Giovanni Incarico, Strangolagalli e Vallecorsa, 3 di Ausonia, Broccostella, Colfelice, San Giorgio a Liri, San Vittore del Lazio, Santopadre e Sgurgola, 2 di Alvito, Arnara, Giuliano di Roma, Pofi, San Donato Val di Comino, Trevi nel Lazio, Vicalvi e Villa Santa Lucia, 1 di Arce, Belmonte Castello, Casalvieri, Castrocielo, Collepardo, Coreno Ausonio, Picinisco, Serrone, Settefrati, Torre Cajetani, Vallerotonda e Viticuso.

L'andamento

Tanti casi quanti i 605 di ieri non si avevano dagli 825 del 26 luglio. Rispetto allo scorso martedì, tuttavia, la crescita è meno evidente, considerato che il 4 ottobre erano stati 591. E questa è una costante degli ultimi giorni. In sette giorni i contagiati sono 2.613 a una media di 373,29. Rispetto al periodo precedente, l'incremento è del 16,97%. Ma il 4 ottobre, nel confronto con i sette giorni prima ancora, l'aumento era stato del 38,16%, mentre il 27 settembre aveva un più 22,87%. In questo primo scorcio di ottobre sono 3.878 i positivi alla media di 352,54. Negli ultimi sei mesi solo settembre (208,90) e giugno (275,10) si sono conclusi con una media inferiore. All'11 settembre i casi erano 2.020, nel confronto con ottobre l'incremento è del 91,98%.

Gli indicatori

Da sei giorni a questa parte l'incidenza per 100.000 abitanti è sopra i 500. Non accadeva dal periodo a cavallo tra fine luglio e inizio agosto. Ieri ha toccato i 547,80 in leggera crescita rispetto ai giorni precedenti chiusi a 544,86, lunedì, e 541,09, domenica. Martedì scorso tale valore era a 468,34, il 27 settembre a 338,99 e il 20 settembre a 275,89. Il tasso di positività raggiunge il 23,43% in risalita dal 21,16% di lunedì. L'ultima settimana si era conclusa con una media del 22,62%, più del 21,02% del periodo 26 settembre-2 ottobre, e del 18,63% tra il 19 e il 25 settembre.

I ricoverati e i negativizzati

Prosegue la risalita del numero dei ricoverati. A inizio mese erano 26 ora sono 37, in risalita di due unità in 24 ore e di quattro in 48. I ricoverati non sono così tanti dai 39 del 17 agosto. Negli ultimi 17 giorni solo due volte il numero dei negativizzati ha superato i nuovi positivi (con un giorno terminato in parità). Ieri, tuttavia si è raggiunto un cospicuo numero di negativizzati con 570, il massimo per un giorno dai 638 dell'11 agosto. La scorsa settimana i guariti sono stati 1.988 decisamente più dei 1.459 del periodo 26 settembre-2 ottobre.

I tamponi

Balzo in avanti pure del numero di test processati. Ieri sono stati 2.582, nuovo picco dai 2.971 del 2 agosto. Dal 3 al 9 ottobre i tamponi sono stati 11.158 in risalita rispetto ai 9,582 del periodo precedente.

Il bollettino del Lazio

Su 28.086 tamponi processati, nel Lazio si registrano 5.245 nuovi casi positivi (+3.464 in un giorno) con 9 decessi (+1). Quindi ci sono 510 ricoverati (+10), 36 pazienti nelle terapie intensive (+1) e 2.448 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 18,6%.