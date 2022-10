Operazione dei carabinieri di Cassino in corso questa sera nella città martire e nel suo hinterland. Stando alle primissime informazioni trapelate a margine dell'attività degli uomini dell'arma sarebbero state arrestate quattro persone, quattro uomini di etnia rom. Due ai domiciliari e due in carcere. Mentre per una donna sarebbe stato disposto l'obbligo di firma.

Accuse pesanti, quelle contestate a vario titolo agli indagati, tra le quali tentata estorsione e lesioni. La questione, stando alle prime agenzie pubblicate, sarebbe legata all'occupazione di un appartamento in zona Malfa all'inizio dell'anno. E il sequestro di persona - di uno straniero "colpevole" di aver occupato uno stabile - potrebbe essere stato addebitato a uno dei coinvolti in relazione proprio alla questione dell'occupazione abusiva. Ma le attività sono in corso e le contestazioni non sarebbero molto chiare e circostanziate. Atteso lo sviluppo delle operazioni.