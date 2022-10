Soddisfazione per la tappa di Arpino di venerdì scorso, 7 ottobre, di "Ciociaria in Salute". La campagna di prevenzione gratuita, promossa dalla onlus Iridis e dalla società Udica di Frosinone, anche nella città di Cicerone ha riscontrato il consueto successo in termini di quantità e qualità delle prestazioni offerte.

Venerdì l'attenzione si è concentrata di nuovo sull'importante esame ecografico finalizzato alla prevenzione dell'aneurisma dell'aorta addominale, una patologia rispetto alla quale una diagnosi tempestiva è, più che mai, fondamentale.

Oltre 35 sono state infatti le visite eseguite, andando eccezionalmente oltre il numero massimo di prestazioni fissato solitamente in 30. Alle ecografie sono poi state affiancate anche le visite audiometriche per l'udito effettuate dagli specialisti di Udica Frosinone. A tutti i partecipanti allo screening è stata rilasciata una cartella clinica con tutti i risultati dei test svolti.

"Ciociaria in Salute" ovviamente non si ferma qui, essendo un progetto che ha come obiettivo quello di offrire alla popolazione ciociara la possibilità di usufruire gratuitamente del maggior numero possibile di screening nell'ottica di un'ampia prevenzione rispetto a varie patologie.

Ecco quindi le prossime tre tappe: giovedì 13 Arce, edificio guardia medica, via Stazione 42 (aneurisma aorta addominale); venerdì 14 Broccostella, poliambulatorio dottor Farina, via Seconda Traversa Stella (aneurisma aorta addominale); sabato 15 Alatri, Poliambulatorio Centro Alexandra (prevenzione decadimento cognitivo).