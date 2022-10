Collocato domenica mattina il defibrillatore donato dalla "San Paolo della Croce" all'associazione "Noi per San Rocco" e a tutto il quartiere in occasione della "Giornata della salute" del giugno scorso. Presenti alla cerimonia Lorenzo Marchione, presidente della "San Paolo della Croce", l'assessore Andrea Alviani e la consigliera Francesca Di Vito in rappresentanza del Comune e il nuovo consiglio direttivo dell'associazione eletto lo scorso 2 ottobre.

Il neo presidente Rudy De Santis, ringraziando tutti coloro che si sono prodigati per dare alla comunità un dono così prezioso per la salute, in primis il presidente uscente Pietro Marcelli, ha esortato tutti gli abitanti del quartiere a vigilare affinché il defibrillatore non venga manomesso o vandalizzato. Con l'occasione è stato presentato il nuovo assetto del consiglio direttivo.

A guidarlo sarà il neo presidente Rudy De Santis insieme al vice presidente Silvestro Petrozzi, al segretario Irene De Santis, al tesoriere Donatella Capobianco, ai revisori dei conti Paola Mosticone e Daniele Cipriani e agli altri consiglieri Alessandra Gulia, Alessandro Alonzi, Patrizia Volpone, Maria Mantova e Alessandro Falcione.