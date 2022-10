Un uomo ha perso la vita in un incendio nella stazione sotterranea di Sanremo. Il tragico incidente è avvenuto la scorsa notte mentre erano in corso alcuni lavori di manutenzione della rete ferroviaria. Il macchinista era un dipendente di una ditta appaltatrice esterna. La circolazione sulla linea è rimasta bloccata per diverse ore. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, personale sanitario e tecnici di Rfi.