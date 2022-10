Grande festa e tante emozioni al primo motoraduno "Foresta on the road" che ha rappresentato anche il secondo memorial in onore di Raffaele D'Aliesio, pilota della zona di Foresta, venuto a mancare troppo presto nel 2011. Una famiglia di eccellenze, sottolineano dal comitato "Foresta in Comune": stessa stoffa, quella del fratello Nicola e del nipote Giuseppe, campioni italiani in diverse categorie. Così non solo Foresta, ma tutta la comunità di Cervaro, hanno voluto ricordare Raffaele con un tributo speciale: oltre 250 moto iscritte alla manifestazione, tanti chilometri percorsi sulle fiammanti due ruote tra Cervaro, Viticuso, Acquafondata, Sant'Elia e Cassino, targhe ricordo e molta commozione. Con i piloti della zona premiati dal presidente della provincia Pompeo.

Proprio Pompeo, dopo l'emozionante giornata, ha sottolineato come l'associazionismo sia «una forma di aggregazione sociale fondamentale per il nostro territorio, perché è un supporto e uno stimolo per le istituzioni. Il primo motoraduno "Foresta on the road - Secondo Memorial Raffaele D'Aliesio" a Cervaro è espressione di unione e condivisione nel nome di una passione e nel ricordo di un caro amico e campione scomparso prematuramente. Grazie ai centauri presenti, agli organizzatori, al "Foresta on the road", al suo presidente Alessandro Ranaldi e al comitato di quartiere "Foresta in Comune" per la bella iniziativa». Una emozione unica nell'accendere ancora la moto con cui nel 2010, un anno prima della scomparsa, Raffaele aveva vinto il campionato. Adesione altissima, con la partecipazione anche dei sindaci dei Comuni coinvolti. Appuntamento al prossimo anno.