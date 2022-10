Incidente questa mattina poco dopo le 8 sulla 155 per Fiuggi, nel territorio di Alatri poco prima di Tecchiena. Due i veicoli coinvolti, un ferito portato all'ospedale di Frosinone con un'ambulanza. Oltre al personale medico sono intervenuti gli agenti della polizia locale per i rilievi di rito e per stabilire la dinamica dell'incidente.