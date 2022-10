Accogliendo l'invito del capo dipartimento dei vigili del fuoco, prefetto Laura Lega, in occasione della IV edizione della settimana nazionale della protezione civile, mercoledì 12 ottobre, dalle ore 10 alle ore 18 saranno aperte al pubblico le sedi dei distaccamenti di Cassino, Sora e Fiuggi. La settimana nazionale della protezione civile è stata istituita nel 2019 in corrispondenza della Giornata internazionale per la riduzione del rischio dei disastri naturali, che si celebra ogni anno il 13 ottobre su indicazione dell'Onu.

Obiettivo della ricorrenza è sensibilizzare i cittadini sui temi di protezione civile, per un approccio consapevole al territorio, che tenga conto anche delle nuove sfide globali imposte dai cambiamenti climatici. Presso le sedi distaccate verranno svolte una serie di attività inerenti la protezione civile e la riduzione dei rischi, per favorire nei cittadini l'adozione di comportamenti consapevoli e misure di prevenzione.