Entusiasmo e allegria per le vie di Torrice in occasione della Festa dei nonni. Adulti, bambini e intere famiglie hanno sfilato tutti insieme in un corteo per le strade del paese, organizzato dal locale Centro sociale anziani Aps, presieduto da Raffaele De Luca, per rendere omaggio a ringraziare tutti i nonni presenti e ricordare quanti non ci sono più.

«Un confronto importante - spiegano gli organizzatori - un abbraccio generazionale che aiuta a trasmettere ai bambini e alle nuove generazioni quei valori tramandati dai padri: il rispetto, la gratitudine, le tradizioni e la nostra cultura. Non sono mancate le degustazioni di frittelle preparate e offerte dai nonni. I nonni sono diventati un punto di riferimento indispensabile per lo Stato e tante famiglie italiane. I numeri parlano chiaro - affermano i membri dell'Aps - Sono oltre 12 milioni gli anziani in Italia, l'80% di loro si occupa dei nipoti mentre entrambi i genitori lavorano e aiutano sul piano finanziario, con le piccole pensioni e i risparmi di una vita, figli e nipoti. I nonni sono un bene prezioso, testimoni di un bagaglio di saggezza e di esperienza che trasmettono ai nipoti e alle nuove generazioni. Attraverso i loro racconti, danno lezioni di educazione che impartiscono ai nipoti, perché sono loro che sostituiscono i genitori durante parecchie ore della giornata».