Travolte da un'auto pirata. Due ragazze belghe sono state uccise a Roma, all'altezza di Tor Cervara. Erano arrivate da poco in Italia per trascorrere qualche giorno di vacanza. Le ragazze, entrambe venticinquenni, nella serata di sabato, erano scesa un un Ncc per soccorrere alcune persone coinvolte in un incidente avvenuto poco prima. Ma all'improvviso sarebbe sopraggiunto un altro veicolo che le ha colpite in pieno scaraventandole a metri di distanza. L'uomo è stato rintracciato dalla polizia stradale.