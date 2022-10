Il parcheggio pubblico adiacente alla scuola primaria di Casamari necessita di essere messo in sicurezza per l'incolumità di bambini e genitori. Da anni la recinzione che delimitava l'area da un dirupo pieno di sterpaglie, ha ceduto.

A farsi portavoce anche di diverse famiglie e a chiedere interventi di messa in sicurezza è il consigliere comunale di opposizione Gianclaudio Diamanti. Una problematica che era stata già sollevata mesi fa, ma ancora non è stato preso alcun provvedimento dell'amministrazione comunale. Il leghista, torna, dunque, a rivolgere un appello affinché ci si attivi per garantire la sicurezza ai fruitori del parcheggio pubblico accanto alla scuola di Casamari.

Il commento

«Già tempo fa avevamo messo in risalto la problematica relativa al parcheggio pubblico adiacente la scuola elementare di Casamari - sottolinea il consigliere di minoranza - Da tempo è venuto meno un tratto di recinzione del relativo parcheggio che delimita la zona pubblica da un dirupo che ricade su terreno privato, ma ancora non ci sono stati interventi in merito volti a mettere in sicurezza il tutto».

L'anno scolastico è ricominciato ormai da circa un mese, pertanto l'area è utilizzata da personale scolastico, genitori e bambini.

«Vogliamo mettere in risalto la pericolosità del tratto - conclude Gianclaudio Diamanti - visto che il parcheggio viene frequentato da genitori e bambini della scuola primaria».

Si attendono, dunque, risposte dagli enti competenti per risolvere la criticità.