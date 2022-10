Si chiude la prima settimana con oltre 2.500 contagiati dalla fine di luglio. È la conferma della crescita: rispetto alla settimana precedente sono il 24% in più. Da quattro giorni l'incidenza per 100.000 abitanti ha scavallato quota 500, mentre il tasso di positività settimanale, in rialzo, chiude al 22,62%.

Ieri non sono stati comunicati ulteriori decessi, per cui la settimana va in archivio con 3, il massimo dall'inizio di agosto (4). Stabili a 33 i ricoveri, ma sono 13 in più rispetto a domenica scorsa.

La giornata

Ceccano e Frosinone con 34 positivi aprono la lista dei comuni con almeno un nuovo caso di Covid-19. A seguire Alatri 28, Cassino 23, Sora 13, Paliano e Veroli 12, Boville Ernica e Monte San Giovanni Campano 10, Anagni, Arpino e Isola del Liri 8, Piedimonte San Germano e Ripi 7, Castro dei Volsci, Fiuggi e Supino 6, Arnara, Ceprano e Patrica 5, Fontana Liri e Villa Santa Lucia 4, Acuto, Castelliri, Castelnuovo Parano, Fontechiari, Giuliano di Roma, Piglio, Pignataro Interamna e Roccasecca 3, Aquino, Atina, Castrocielo, Cervaro, Colfelice, Guarcino, Pofi, San Giorgio a Liri, San Giovanni Incarico, Serrone, Torre Cajetani, Torrice, Vallecorsa, Vallemaio e Vico nel lazio 2, Amaseno, Campoli Appennino, Esperia, Falvaterra, Morolo, Pastena, Picinisco, Sant'Elia Fiumerapido, Strangolagalli, Trivigliano e Villa Santo Stefano 1.

Il trend

Sono in crescita del 24% i casi nell'ultima settimana, archiviata a 2.581 e 368,71 di media. Rispetto a sabato i contagiati, scendono, ma sono 43 in più dalla precedente domenica. Quando, in confronto ai sette gironi precedenti, l'incremento si era attestato al 41%. La settimana trascorsa ha avuto un incremento più contenuto rispetto al periodo precedente.

Comunque, era dalla fine di luglio che, in una settimana, non si registravano così tanti contagiati (3.029).

I decessi

Ieri non sono state comunicate vittime per il Covid. Il dato settimanale resta a 3. Nelle tre precedenti i morti erano stati sempre due. Prima ancora uno dal 5 all'11 settembre. Le vittime settimanali non erano così tante dalle quattro d'inizio agosto.

Gli indicatori

Dal 6 ottobre è stata superata quota 500 per l'incidenza ogni 100.000 abitanti. Ieri era a 541,09, nuovo massimo dai 541,51 del 4 agosto. Il tasso di positività scende al 19,90% con il dato settimanale che si ferma al 22,62% più del 21,02% della settimana precedente. Nell'ultimo periodo il top resta il 25,24% tra l'11 e il 17 luglio.

I ricoverati e i guariti

Ricoverati fermi a 33 come sabato. Ma in crescita di 13 unità rispetto al 2 ottobre. I negativizzati sono altri 429, per la prima volata più dei nuovi casi dal 25 settembre. La settimana va in archivio a 1.988, oltre 500 in più in sette giorni.