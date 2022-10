Finisce con la moto in un dirupo lungo la strada regionale 666 per Forca d'Acero. L'incidente, all'altezza del territorio di San Donato Valcomino, si è verificato poco prima delle 17. Sul posto gli operatori del 118 e i vigili del fuoco del distaccamento di Sora. I pompieri hanno aiutato il giovane motociclista finito in mezzo alla vegetazione, per poi affidarlo alle cure dei dottori. Fortunatamente il ferito non sembrerebbe essere in pericolo di vita. È stato trasportato all'ospedale Santissima Trinità di Sora.