Torna sul parquet del PalaCoccia la squadra romana "Stella Azzurra" per la prima partita "in casa" del campionato di Serie A2 di pallacanestro. L'ingresso è alle 18 ed è libero. Probabilmente saranno due le gare al PalaCoccia, in quanto il PalaTiziano dovrebbe riaprire a breve anche se con una capienza ridotta.

Ma c'è una novità che segna una bella pagina di sport e di solidarietà allo stesso tempo. La collaborazione tra Stella Azzurra e Bc Budivelnyk Kylv, squadra ucraina.

Il team non potendo giocare nella loro terra, devastata dalla guerra iniziata a fine febbraio scorso e tutt'ora in corso, saranno ospitati al PalaCoccia per disputare la "Fiba Europe Cup". L'esordio "in casa" ci sarà il 19 ottobre alle 19.30 con una squadra dell'Estonia, Bc Kalev/Cramo.

Il 2 novembre arriverà, invece, la squadra del Brindisi.

Il team ucraino aveva chiesto ospitalità a quello di Stella Azzurra. Tutto lo staff non si è tirato indietro, ha subito accolto la richiesta anche nello spirito di solidarietà che lo contraddistingue.

E così i giocatori sono ospitati per gli allenamenti nell'impianto di Roma Nord e per le gare della "Fiba Europe Cup" saranno a Veroli, nella struttura del PalaCoccia.

Una catena di solidarietà condivisa dall'amministrazione comunale di Veroli, felice di accogliere la squadra ucraina. Grande, infatti, la solidarietà mostrata anche dal Comune verolano dai primi giorni della guerra in Ucraina.

Il sindaco di Veroli Simone Cretaro e gli amministratori comunali sono ben felici di accogliere la squadra ucraina Bc Budivelnyk Kiev. Prima gara il 19 ottobre.

Oggi, invece, alle 18, torna a Veroli la squadra romana Stella Azzurra per la prima partita in casa, contro il "Gruppo Mascio Treviglio", al PalaCoccia dove avevano già giocato in passato. Ora le prime partite di nuovo nella città ernica (lo scorso anno hanno giocato al palazzetto di Frosinone) in attesa di disputare le altre gare del campionato al PalaTiziano dove i lavori dovrebbe concludersi nelle prossime settimane.