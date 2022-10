Strada transennata è chiusa al traffico per... una bomba. È accaduto in via Santa Scolastica, a Cassino, dove al centro della strada è "spuntato" un ordigno bellico, un proiettile da mortaio di 100 millimetri. Dopo la segnalazione, è stato proprio il sindaco di Cassino Enzo Salera a disporre con un'apposita ordinanza l'interdizione alla circolazione pedonale e a quella veicolare del tratto interessato.

Per questo ha fatto divieto a chiunque, fatta eccezione per la squadra degli artificieri e per le forze dell'ordine di avvicinarsi all'area.

La zona in attesa della rimozione da parte degli artificieri è stata interdetta e transennata con un nastro bianco e rosso per consentire l'iter necessario a far brillare l'ordigno, il proiettile da mortaio notato da un passante. Quindi sono stati allertati gli artificieri per le operazioni di bonifica dell'intera zona.