Nomen omen anche per le opere d'arte. Vandalizzata e rimossa una scultura.

È successo all'artista ciociaro Jago. L'opera "Sono pronto al flagello" che rappresenta un naufrago disteso su un fianco era esposta davanti a Castel Sant'Angelo dove sarebbe dovuta restare per un altro mese.

Troppi, però, i danni subiti dai vandali. Da qui la scelta della polizia di rimuoverla. La stessa opera realizzata in marmo, era stata prima a bordo della nave Sos Méditerranée di una Ong, quindi era stata esposta anche allo stadio Olimpico. Infine, era stata esposta al centro di ponte Sant'Angelo dove però i vandali l'hanno danneggiata ripetutamente. «Visto il titolo sapevo sarebbe successo», commenta l'artista a la Repubblica.

Ora su questi fatti indaga la polizia. Intanto, l'opera che andrà all'asta per sostenere Sos Méditeranée sarà restaurata.