Per la seconda volta in tre giorni sono 400 (come ieri) o più i nuovi contagiati al Covid-19 in Ciociaria. Si conferma il trend al rialzo: più 25% in sette giorni rispetto ai sette precedenti con l'incidenza risalita fino a 532,08 e il tasso di positività al 27,08%.

La giornata

Dei 400 positivi, sono 32 i casi di Cassino, 30 di Alatri, 28 di Frosinone, 21 di Sora e Veroli, 20 di Ferentino, 19 di Monte San Giovanni Campano, 18 di Ceccano, 14 di Ceprano, 12 di Arce, Boville Ernica e Roccasecca, 11 di Anagni e Isola del Liri, 10 di Torrice, 8 di Casalvieri, 7 di Piedimonte San Germano, Pofi e Supino, 6 di Aquino, Atina e Paliano, 5 di Arpino, Ripi e Vallecorsa, 4 di Castro dei Volsci e San Giorgio a Liri, 3 di Colfelice, Fiuggi, Fontechiari, Morolo, Patrica, San Giovanni Incarico e Trivigliano, 2 di Alvito, Cervaro, Fontana Liri, Fumone, Pastena, Piglio, Pignataro Interamna, Pontecorvo, Posta Fibreno, Santopadre, Torre Cajetani, Vico nel Lazio e Villa Latina. Infine, un solo caso ad Acuto, Amaseno, Ausonia, Broccostella, Castelliri, Collepardo, Falvaterra, Giuliano di Roma, Guarcino, San Vittore del Lazio, Sant'Elia Fiumerapido, Strangolagalli e Villa Santo Stefano.

Il trend

Da lunedì sono 2.247 i contagiati, il massimo dalla prima settimana di agosto chiusa a 2.319. L'attuale media giornaliera, in attesa del dato di oggi, è di 374,50 ed è la più alta dai 432,71 di fine luglio.

Negli ultimi sette giorni si contano 2.538 positivi alla media di 362,57 per un incremento del 24,96% sul periodo precedente. Sabato scorso, invece, si registra un più 41,83% nel confronto con i sette giorni prima ancora.

Ad ottobre sono stati già registrati 2.848 contagiati a una media di 356 che è la più alta degli ultimi tre mesi considerato che settembre si è chiuso a 208,90 e agosto a 244,09. Nei primi otto giorni di settembre i casi erano stati 1.492, ragion per cui da allora ad oggi l'aumento è del 90,88%. Sono 2.361, invece, i positivi di inizio agosto. La differenza con ottobre è del più 20,62%.

Gli indicatori

Ormai l'incidenza per 100.000 abitanti ha scollinato quota 500 da tre giorni come non accadeva dai primi di agosto. Ora è a 532,08, il massimo dal 541,51 del 4 agosto. Sabato scorso era a 425,79, quello prima ancora a 300,21.

Il tasso di positività continua a oscillare, ieri era al 27,08% dopo il 21,37% di venerdì e il 27,50% di giovedì. La media settimanale è al 23,07%, decisamente in risalita rispetto al 18,63% del periodo 19-25 settembre e al 21,02% della passata settimana.

I ricoverati e i guariti

Il dato dei ricoverati segna un lieve incremento dai 32 del giorno precedente ai 33 di ieri. Era dal 10 settembre, con 34, che il numero dei ricoverati non era così elevato.

Sul fronte dei guariti se ne contano altri 293 con il totale settimanale che raggiunge i 1.559 già più dei 1.459 dell'intera passata settimana.

I tamponi

Anche il numero dei test processati è destinato a incrementare. Attualmente, con gli ultimi 1.477 tamponi, sono 9.460 contro i 9.582 del periodo 26 settembre-2 ottobre.