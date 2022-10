Ladri audaci mettono a segno il colpo ai danni del punto vendita di una nota catena di cosmetici e prodotti di bellezza, nella parte bassa di Ferentino. I malviventi hanno agito qualche notte fa indisturbati. Dopo avere forzato la serranda, hanno rotto la vetrina riuscendo ad aprire la porta d'ingresso.

Sono penetrati all'interno e hanno divelto la cassaforte a muro, portandola via con tutto il contenuto, probabilmente con l'incasso di giornata o di più giorni; si tratterebbe di alcune migliaia di euro. Nel cuore della notte, evidentemente essendo scattato l'allarme o dopo il passaggio della vigilanza notturna, si sono precipitate sul posto pattuglie delle forze dell'ordine.

Un paio di gazzelle dei carabinieri ha intercettato l'auto dei malviventi in fuga, mettendosi all'inseguimento. I ladri, vistisi alle strette, in aperta campagna hanno abbandonato precipitosamente il veicolo, forse rubato, dandosi alla fuga a piedi aiutati dal buio, portando con sé la refurtiva. Sono in corso le indagini da parte dei carabinieri che avranno sicuramente a disposizione elementi utili, oltre all'automobile utilizzata per il furto, recuperata e sequestrata, per poter risalire agli artefici del furto.