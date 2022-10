Un passo alla volta, perché in gioco ci sono cose importanti. Così la comunicazione ieri alle Rsu della Reno De Medici di un incontro in azienda alle 17 per martedì per delle "comunicazioni importanti" è sembrata davvero la buona notizia attesa da trecento famiglie. Martedì infatti, come riferito alle rappresentanze sindacali unitarie, dopo l'incontro dell'azienda con AeA «per definire alcuni progetti» si terrà quello con i lavoratori, così da offrire loro contezza di tempi e prospettive. E, se tutto proseguirà nei tempi previsti, di garantire la ripartenza tra una decina di giorni.

Già dalla settimana prossima, inoltre, sono previsti degli interventi di manutenzione e la nuova attività del servizio mensa: si riaccende davvero la speranza. Esattamente una settimana prima (lo scorso martedì) in Prefettura i sindacati - Slc Cgil, Fistel Cisl, Uilcom Uil - il prefetto Liguori, il Consorzio unico industriale, l'amministratore giudiziario e quello delegato della cartiera, accanto a un rappresentante della Regione, si erano seduti attorno a un tavolo per trovare soluzioni condivise. Una strada in grado di salvare il territorio da un inquinamento senza precedenti ma anche il futuro di trecento famiglie. Una riunione «non risolutiva», come affermato dalle sigle, ma fondamentale.

E dopo la presentazione del cronoprogramma da parte dell'azienda, tutti attendevano la convocazione di un altro incontro per i primi giorni della settimana. Un primo importante segnale arriva proprio dalle Rsu: a sostenere la speranza di un'azione risolutiva anche la comunicazione del nuovo start della mesa aziendale. Resta sul tavolo il "no" assoluto per il ricorso alle deroghe e la priorità legata al rispetto dei limiti tabellari, cioè alla salvaguardia dell'ambiente. Ora l'azienda, ferma da ben oltre un mese, dovrà mettere a punto una serie di riflessioni definitive rispetto a tutta una serie di attività da realizzare, con l'intento unanime di far ripartire l'attività. Ecco perché, all'inizio della prossima settimana, è sempre atteso il nuovo incontro tra dirigenza e sindacati al completo.