Sono 352 i nuovi positivi al Covid in Ciociaria. Sono in calo rispetto alle 24 ore precedenti, ma in aumento rispetto al passato venerdì. E così l'incidenza per 100.000 abitanti prosegue la sua corsa al rialzo, toccando quota 513,21. Cala il tasso di positività, al 21,37%, mentre il numero dei ricoverati passa da 30 a 32, non erano così alti dal 10 settembre.

La giornata

Dei 352 nuovi casi (su 1.647 tamponi), senza decessi, 33 sono a Ceccano, 29 a Frosinone, 24 ad Alatri, 17 a Ferentino e Veroli, 17 a Cassino e Paliano, 12 a Isola del Liri, 9 ad Arpino, Boville Ernica, Monte San Giovanni Campano e Ripi, 8 ad Anagni, Castro dei Volsci, Pontecorvo e Roccasecca, 7 a Ceprano, Piedimonte San Germano e Sora, 6 a Sant'Elia Fiumerapido, Supino e Vallecorsa, 5 a Fiuggi, 4 ad Aquino, Piglio, San Giorgio a Liri e Strangolagali, 3 a Morolo, Patrica, Pofi e Sgurgola, 2 ad Arce, Arnara, Broccostella, Casalvieri, Cervaro, Fontechiari, Guarcino, Pastena, Pignataro Interamna, San Donato Val di Comino, Santopadre, Torrice, Trivigliano e Vico nel Lazio, 1 ad Alvito, Castelliri, Castrocielo, Collepardo, Esperia, Falvaterra, Fontana Liri, Fumone, Giuliano di Roma, Picinisco, Pico, Rocca d'Arce, Sant'Apollinare, Serrone, Vallerotonda e Viticuso.

Gli altri numeri

In questa settimana sono già 1.847 i contagiati alla media di 369,40. Sarebbe la media più alta dal periodo 25-31 luglio, chiuso a 432,71. Negli ultimi sette giorni i casi sono 2.448 a 349,71 di media. Rispetto al periodo precedente l'incremento è di un quarto. Ma venerdì scorso, in confronto a quello prima ancora, sfiorava il più 39%. A ottobre già 1.615 i positivi alla media di 230,71. Molto vicina ai livelli di agosto, archiviato a 244,09.

Il tasso di positività con il 21,37% di ieri si porta al 22,26% settimanale, oltre anche il dato della precedente settimana, mentre l'incidenza ha scollinato quota 500. E non accadeva dall'inizio di agosto.

Il dato dei ricoveri cresce ancora, da 30 a 32 il massimo del mese e su valori che non si avevano dal 10 settembre. I guariti da lunedì sono 1.266 con gli ultimi 284.

Il monitoraggio

Diffusi ieri i risultati del monitoraggio della cabina di regia. «Si osserva un ulteriore aumento dell'incidenza - si legge nel report - La trasmissibilità è in aumento e sopra la soglia epidemica nel periodo 14-27 settembre 2022. L'impatto sugli ospedali è ancora limitato ma sono in lieve aumento i tassi di occupazione dei posti letto in terapia intensiva ed in aumento quelli in area medica. Si ribadisce la necessità di continuare a rispettare le misure comportamentali individuali e collettive previste/raccomandate, l'uso della mascherina, aerazione dei locali, igiene delle mani e ponendo attenzione alle situazioni di assembramento. L'elevata copertura vaccinale, il completamento dei cicli di vaccinazione ed il mantenimento di una elevata risposta immunitaria attraverso la dose di richiamo, con particolare riguardo alle categorie indicate dalle disposizioni ministeriali, rappresentano strumenti necessari a mitigare l'impatto soprattutto clinico dell'epidemia».

La cabina di regia evidenzia un'incidenza per 100.000 abitanti in aumento da 241 a 383 (26 settembre-2 ottobre) rispetto alla settimana precedente. In aumento anche i dati aggregati raccolti dal ministero della Salute da 325 (23-29 settembre) a 441 (30 settembre-6 ottobre). La fascia di età che registra il più alto tasso di incidenza settimanale per 100.000 abitanti è la fascia d'età 50-59 anni con un'incidenza pari a 474 casi per 100.000 abitanti, in aumento rispetto alla settimana precedente. Rallenta la crescita nelle fasce d'età più giovani, mentre accelera in quelle più avanzate. L'età mediana alla diagnosi è di 51 anni, in leggero aumento rispetto alle settimane precedenti. Anche l'Rt è in rialzo e tocca quota 1,18.