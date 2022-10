Numerose auto della polizia, altrettanti gli agenti, anche con la presenza di unità cinofile. In tutto il capoluogo ciociaro. Nella parte bassa, ma anche in quella alta. Frosinone blindata ieri pomeriggio, fino a tarda sera, per una vasta operazione della polizia contro i reati di ogni genere. Agenti in strada, nei locali, nei luoghi della movida, nelle aree più a rischio.

La giornata

Stretta contro i reati amministrativi, servizi antidroga, controlli al codice della strada, agli abusi. Una vasta operazione di cui, molto probabilmente, gli eventuali provvedimenti presi saranno resi noti nelle prossime ore.

La presenza dei poliziotti e delle unità cinofile non è passata inosservata dalle prime ore del pomeriggio di ieri ai cittadini. Il tam tam anche sui social e sui gruppi whatsapp della presenza di forze di polizia a Frosinone.

In un primo momento si è pensato a un controllo specifico nella parte bassa, nella zona Scalo, ma poco dopo gli altri mezzi avvistati e gli uomini della polizia in altre aree del capoluogo, anche nella parte alta, hanno portato a comprendere che quella messa in campo ieri, si è trattata di una maxi operazione contro i reati di ogni genere. Un'operazione che ha visto in campo numerosi agenti di ogni reparto e sezione, unità cinofile. Controlli anche nei locali. L'operazione è durata fino a tarda sera.