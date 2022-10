Panino con la sospetta presenza di larve: gli ispettori della Asl hanno fatto visita alla mensa della scuola di Panaccio. Ieri mattina il sopralluogo nella struttura scolastica. L'esito dei controlli è stato rassicurante, nel senso che non sono stati riscontrati problemi igienico-sanitari nei locali adibiti alla preparazione dei pasti per gli scolari. Così le famiglie degli alunni hanno potuto tirare un sospiro di sollievo. La Asl, infatti, non ha riscontrato contaminazioni nei locali né sui prodotti utilizzati.

Appreso dell'esito positivo dei controlli, il sindaco Renato Rea ha disposto che da oggi riparta regolarmente il servizio mensa, sospeso per motivi precauzionali dopo che il papà di un bambino che frequenta la scuola materna aveva segnalato che il figlio era tornato a casa con un panino sospetto.

Il timore che si trattasse di larve ha fatto in breve tempo il giro delle chat delle famiglie e il primo cittadino, senza esitare, ha voluto vederci chiaro predisponendo analisi di laboratorio i cui risultati saranno pronti nelle prossime ore. Intanto, però, l'ispezione eseguita dalla Asl ha rasserenato molto i genitori, notevolmente allarmati per quanto accaduto.