Dieci le persone intossicate e una è in prognosi riservata. È accaduto a Pozzuoli, in provincia di Napoli, dove per sbaglio la mandragora è finita insieme a verdure sfuse fresche. L'aspetto di questa pianta è molto simile a spinaci e biete, ma è molto pericolosa. Gli intossicati appartengono a tre famiglie e sono ricoverate all'ospedale di Pozzuoli. Tra i sintomi allucinazioni e problemi gastrointestinali. Le Asl hanno sottoposto l'alimento a blocco ufficiale per effettuare campionamenti e analisi. Ma non è escluso che possa essere stata già venduta.