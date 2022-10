Nuova crescita dei casi Covid in provincia di Frosinone. Il bollettino emesso nella giornata di ieri dall'Azienda sanitaria del capoluogo parla di 481 nuove positività (+131 rispetto alla rilevazione precedente) su 1.749 tamponi effettuati; 248 i nuovi negativizzati, mentre salgono a quota trenta le persone ricoverate in ospedale. Registrato anche un decesso: una donna di 88 anni di Anagni.

Il primato di giornata è andato a Ceccano con 63 positività; a seguire Frosinone 52, Alatri 32, Veroli 26, Cassino 22, Ferentino 21, Paliano, Ripi e Sora 17, Monte San Giovanni Campano 15, Anagni 13, Boville Ernica e Isola del Liri 11, Fiuggi 9, Arnara 8, Atina e Supino 7, Arpino, Broccostella, Piedimonte San Germano, Pofi e Roccasecca 6, Arce, Pontecorvo, Torrice e Villa Santa Lucia 5, Castro dei Volsci, Fontana Liri, Guarcino e Morolo 4, Aquino, Casalvieri, Castelliri, Fumone, Giuliano di Roma, Patrica, Pescosolido, Pico, Sgurgola, Strangolagalli e Vico nel Lazio 3, Cervaro, Coreno Ausonio, Pastena, Rocca d'Arce, San Giorgio a Liri, Sant'Elia Fiumerapido, Torre Cajetani, Trivigliano e Vallecorsa 2, Acuto, Alvito, Campoli Appennino, Colfelice, Colle San Magno, Collepardo, Esperia, Fintechiari, Pignataro Interamna, San Giovanni Incarico, Santopadre, Settefrati e Villa Santo Stefano 1.

In aumento i casi di Coronavirus anche nel resto del Lazio. Lo ha annunciato l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato nel diffondere il bollettino di ieri. In tutta la regione sono stati 3.771 i nuovi casi positivi su un totale di 22.410 tamponi, di cui 4.442 molecolari e 17.968 antigenici. Sei le persone decedute a causa della Covid-19, mentre le guarite sono state oltre 3.000. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 16,8%. Nella città di Roma i casi sono 1.794, nelle province 1.257.



«Nuovo aumento del numero complessivo dei casi su base settimanale, circa il 50% in più – si legge sul bollettino – l'incidenza è in aumento a 368 casi ogni 100mila abitanti (la scorsa settimana era 238). Il valore RT è in aumento a 1.24». Per quanto riguarda i ricoveri e le terapie intensive, 473 sono le persone che si trovano nei reparti di terapia ordinaria. Trenta invece i pazienti più gravi che necessitano del supporto respiratorio a causa dell'aggravarsi delle loro condizioni a causa della Covid-19.