La diciannovenne Elisa Cianfrocca, di Alatri, è prefinalista per l'edizione 2022 di Miss Italia Lazio, con il titolo di Miss social Lazio. Le selezioni per l'ambito concorso di bellezza si sono svolte a Civitavecchia con Martina Sambucini presentatrice, insieme a Miss Italia 2021, Zeudi Di Palma, come ospite d'onore.