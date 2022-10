Il generale di divisione Antonio de Vita, comandante della legione carabinieri Lazio, ha visitato ieri il comando compagnia di Alatri. L'alto ufficiale, ricevuto dal comandante della compagnia, capitano Leonardo Rosano, si è intrattenuto con una rappresentanza dei militari della sede e delle stazioni dipendenti, reparti che garantiscono una costante e capillare presenza sul territorio e un lodevole servizio di ascolto, prossimità e rassicurazione sociale.

Nella circostanza il generale de Vita ha espresso ai militari il proprio apprezzamento per l'impegno e la dedizione profusi nello svolgimento della loro attività istituzionale per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica svolta in un territorio impegnativo, testimoniato dal continuo e proficuo lavoro quotidiano. Nel corso della visita il comandante si è soffermato sull'importanza della missione istituzionale a cui ogni carabiniere deve adempiere ponendo al centro il rispetto della legalità e del bene comune.

In tal senso il rapporto tra cittadinanza e arma deve essere costantemente migliorato per rispondere con efficacia alla domanda di sicurezza delle popolazioni, continuando così ad essere interlocutori privilegiati delle comunità che all'arma si affidano.