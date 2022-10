La Regione Lazio rinnova il suo impegno nella lotta ai tumori al seno con la campagna "Ottobre rosa". Durante i mesi di ottobre, novembre e dicembre, fino ad esaurimento dei posti disponibili, si potranno effettuare esami per la diagnosi precoce del tumore della mammella.

«La Asl di Frosinone vuole andare "oltre il Covid" e non trascura le altre malattie che continuano ad incidere sulla salute della popolazione, perciò, come ogni anno aderisce alla campagna "Ottobre rosa" - si legge in una nota - e la direzione generale della Asl fa un appello a tutte le donne che di solito "pensano alla salute e ai problemi di tutti gli altri": facciamoci del bene! Partecipiamo ai programmi di screening organizzati».

In occasione della campagna, la Asl di Frosinone, per essere più prossima alle donne e favorirne la partecipazione, ha attivato, per tramite del coordinamento screening, ulteriori tre sedi, presso cui, da ottobre, verranno erogate le mammografie di screening. Le donne della fascia 50-74 anni potranno effettuare la mammografia gratuita, senza necessità di prescrizione medica; per prenotarsi devono telefonare, dalle 9.30 alle 13.30, al numero verde dedicato 800 003 422. Le donne della fascia 45-49 anni potranno prenotare l'esame, chiamando, il numero unico dedicato 06-164161840.

La mammografia "Ottobre rosa", verrà erogata, fino ad esaurimento dei posti disponibili, allo Spaziani di Frosinone, al Santa Scolastica di Cassino, nelle Case della salute di Ferentino e Pontecorvo, al presidio sanitario di Isola del Liri. La donna eseguirà la mammografia gratuitamente, esibendo la prescrizione medica provvista di esenzione D01.

«Giova ricordare che la campagna "Ottobre rosa" rappresenta un'offerta che si aggiunge al programma ordinario di screening mammario, per porre l'attenzione di tutte le donne, e in particolare a quelle di età tra i 45 ed i 49 anni, circa l'importanza della prevenzione e di sottoporsi alla mammografia ogni due anni - fa sapere l'Asl - Chi, in questa fascia d'età, non trovasse disponibilità durante il periodo della campagna, potrà comunque eseguire la mammografia di prevenzione, sempre gratuitamente ogni due anni, prenotandola presso il Cup, esibendo la prescrizione del medico di famiglia con codice di esenzione D03».