Sfiorati i 600 casi con il secondo morto in due giorni. I numeri del Covid si alzano repentinamente su livelli che non si avevano dal 26 luglio. Ottavo rialzo consecutivo per l'incidenza per 100.000 abitanti, arrivata a 468,34, mentre il tasso di positività si posiziona al 24,32%.

La giornata

Nel nuovo bollettino è segnalato almeno un caso in 46 comuni. L'elenco è aperto da Frosinone con 52 (non erano così tanti dai 107 del 12 luglio), seguita da Ceccano 49, Veroli 40, Alatri 35, Cassino 33, Ferentino 31, Anagni 24, Monte San Giovanni Campano 22, Ceprano e Sora 20, Boville Ernica 19, Roccasecca 13, Paliano 12, Castro dei Volsci, Pofi, Supino 11, Fiuggi e Ripi 10, Isola del Liri e Torrice 9, Morolo 8, San Giorgio a Liri e Villa Santa Lucia 7, Cervaro e Pontecorvo 6, Arce, Castelliri, Fontechiari, Pastena, sant'Elia Fiumerapido e Vico nel Lazio 5, Arpino, Broccostella, Piedimonte San Germano, Pignataro Interamna, Vallecorsa e Villa Santo Stefano 4, Acuto, Casalvieri, Castrocielo, Esperia, Giuliano di Roma, Pico e Rocca d'Arce 3, Alvito, Amaseno, Aquino, Arnara, Atina, Collepardo, Fontana Liri, Gallinaro, Pescosolido, Piglio, Posta Fibreno, Strangolagalli e Torre Cajetani 2, Colfelice, Colle San Magno, Falvaterra, Guarcino, Patrica, San Donato Val di Comino, San Giovanni Incarico, Sant'Apollinare, Serrone, Sgurgola, Trivigliano, Vallerotonda, Vicalvi e Villa Latina chiudono con 1.

Il decesso

La settimana si apre con due morti in due giorni. Ieri è stato annunciato il decesso di un uomo di Ferentino. Aveva 84 anni. Va detto che nelle ultime tre settimane i decessi sono sempre stati due, mentre a settembre sono stati sette contro i dieci di agosto.

Il trend

L'ultima settimana si è chiusa poco al di sotto dei 300 casi giornalieri. La presente rischia di segnare un ulteriore incremento. Negli ultimi sette giorni i casi, con i 591 di ieri (il dato più alto dagli 825 del 26 luglio) sono schizzati a 2.234 a 319,14 di media. Rispetto ai sette giorni precedenti si registra un incremento del 38,16%, mentre martedì scorso aveva segnato un più 22,87% nel confronto con il periodo precedente. Ottobre si apre a 1.265 contagiati (316,25 di media) contro gli 815 (203,75) di settembre. Da allora la crescita dei positivi è del 55,21%. Nei primi giorni di ottobre Frosinone e Ceccano hanno 87 contagiati, Casino 73, Veroli 70, Alatri e Anagni 63, Ferentino 50, Boville Ernica 45 e Monte San Giovanni 40. Settembre, invece, si era chiuso con 541 positivi a Frosinone, 379 a Cassino, 360 a Veroli, 327 a Ferentino, 324 a Ceccano, 319 a Sora, 288 ad Anagni, 250 a Monte San Giovanni Campano, 232 ad Alatri e 198 a Boville Ernica. In Italia nell'ultima settimana i casi sono cresciuti del 58%. Secondo l'epidemiologo Carlo La Vecchia, intervistato da Repubblica, per fine mese i casi saranno 80.000 al giorno.

Gli indicatori

Dal 12 settembre l'incidenza per 100.000 abitanti è aumentata 21 volte su 22. Ora ha raggiunto quota 468,34, il top dai 473,79 dell'8 agosto. Il tasso di positività, invece, nelle ultime 24 ore è passato dal 15,53% al 24,32%. L'ultima settimana si era chiusa al 21,02%.

I ricoverati e i guariti

Il totale dei ricoverati cresce da 23 a 24. Negli ultimi quattro giorni l'andamento è stato 26, 20, 23 e 24. Il mese di settembre, invece, era iniziato a 32. I guariti sono 420 dopo i 32 di lunedì. L'ultima settimana, invece, si era chiusa a 1.459.

I tamponi

Nuovo balzo in avanti del numero dei test processati, 2.430. È il nuovo massimo dopo i 2.971 del 2 agosto. Nell'ultima settimana i tamponi eseguiti sono stati 9.582, in risalita dai 7.939 del periodo precedente, e anche il top dai 10.810 dei giorni 8-14 agosto.

Il bollettino regionale

Nel Lazio sono 4.722 i nuovi casi (3.285 in più in 24 ore) con 7 decessi (-1). Sono 458 i ricoverati e 28 i malati in terapia intensiva.