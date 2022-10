Drammatico volo nella scarpata con l'auto per una donna. È accaduto a San Biagio Saracinisco, paese della Valle di Comino. La donna ha perso il controllo della vettura proprio in un punto dove il terreno è scosceso ed è precipitata per diverse decine verso valle. L'auto si è capovolta. Poco dopo sul posto sono giunti i soccorritori.

Gli operatori del 118 hanno caricato la donna sull'ambulanza e l'hanno portata al pronto soccorso dell'ospedale Santissima Trinità di Sora. Dai primi accertamenti sembrerebbe che la donna non abbia riportato gravi lesioni.