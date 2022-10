«Sono finalmente terminati i lavori nella chiesa di sacra Famiglia e l'edificio sarà riaperto al culto sabato 8 ottobre alle ore 19. La stessa apertura sarà preceduta dalla processione con la statua della Sacra Famiglia (tempo permettendo) che partirà dalla chiesa di Santa Maria De Mattias in Via C. Monteverdi e si snoderà lungo le seguenti vie: Viale Grecia – Via Marittima – Via Don G. Minzoni». È quanto annuncia il parroco don Pietro Jura.

La chiesa parrocchiale della Sacra Famiglia in Frosinone, costruita all'inizio del XX secolo, gravemente danneggiata durante la seconda guerra mondiale e ricostruita negli anni Sessanta del secolo scorso, è stata oggetto in questi mesi di diversi interventi: la nuova copertura della chiesa (impermeabilizzazione, la coibentazione, manto, manto, gronde, pluviali e scossaline; bonifica muratura da umidità); l'impianto elettrico, apparecchi illuminanti e sistemi illuminotecnici; l'impianto di riscaldamento radiante a pavimento; il nuovo pavimento e sistemazione dei marmi a parete. Ed ancora la tinteggiatura e risanamenti interni ed esterni; la pulizia/restauro del mosaico e degli affreschi nel presbiterio; la pulizia/sistemazione dell'organo a canne; il nuovo fonte battesimale in marmo; il restauro del portone centrale e delle porte laterali.

«Ringrazio di cuore - aggiunge don Pietro - tutti coloro che si sono adoperati in questi mesi, lavorando anche sodo, l'architetto Angelo Orlandi, gli operai della ditta di Iannarilli Paolo, i vari tecnici, e tutti coloro che hanno contribuito anche economicamente la buona riuscita dell'impresa. Abbiamo ancora da fare alcune cose, come il restauro e la sistemazione del campanile (siamo in dialogo con la Sovraintendenza e con il possibile benefattore) e della scalinata esterna della chiesa con la rampa per i diversamente abili e gli anziani (richiesta fatta al Comune di Frosinone, in quanto la chiesa è di sua proprietà). Speriamo bene. Ora, come comunità, ci rimane un sostanzioso mutuo da pagare, ma io confido, nonostante i tempi difficili, nel buon senso e la generosità dei frusinati».

Il programma della festa prevede venerdì alle 18 l'adorazione del Ss.mo Sacramento nella chiesa Santa Maria De Mattias. Alle 18.30 il Vespro e alle 19 la messa. Sabato alle 19 la processione con la statua della Sacra Famiglia da Santa Maria De Mattias. Entrata in chiesa della Sacra Famiglia alle 18.45. Alle 19 la celebrazione eucaristica. Le messe di domenica saranno celebrate alle 8-9-10 con il rinnovo delle promesse matrimoniali. Alle 11.30 celebrazione presieduta dal vescovo Ambrogio Spreafico benedizione del fonte battesimale e apertura dell'anno catechistico e dell'anno scout. Alle 17 concerto di musica sacra polifonica Ensemble musicale "Voix Céleste", alle 19 celebrazione eucaristica.