Trasferito poco fa in elicottero a Roma il conducente dell'utilitaria coinvolta nello schianto con un tir questa mattina sulla Cassino-Sora, in territorio di Cassino. L'uomo, classe '78 della città martire, in un primo momento era sembrato vigile e non grave. Dai riscontri in ospedale, poi sarebbero emersi diversi traumi, come quelli toracico e addominale, nonché diverse contusioni. Ricostruzione al vaglio delle forze dell'ordine.