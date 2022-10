Cittadella Cielo sede internazionale della Comunità pontificia Nuovi Orizzonti, da sempre luogo di preghiera per molti fedeli e casa per i più fragili, oggi anche rifugio per chi cerca riparo da guerra e sofferenza, ha ieri ricevuto in visita privata il mons. Demetrio Fernandez Gonzalez vescovo di Cordoba e membro del Dicastero delle cause dei Santi.

La visita ha certamente testimoniato il profondo legame tra le comunità. In cantiere - si legge nella nota stampa - tante iniziative condivise nel colloquio tenuto tra la fondatrice di Nuovi Orizzonti Chiara Amirante e il mons Gonzalez. Domenica l'incontro mensile di Spiritherapy aperto a tutti è stato seguito in diretta in 80 Paesi del mondo e proprio in Spagna a Cordoba, con il vescovo Gonzalez si è avviata una collaborazione con la Caritas e un gruppo di Nuovi Orizzonti, nata prima della pandemia e oggi in continua crescita.