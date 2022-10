Si ribalta con il suo mezzo agricolo, paura per un pensionato di Coreno. L'incidente nei campi avvenuto in via Punta di Serra ha fatto temere per il peggio. Tanto che è stata allertata un'eliambulanza per soccorrere il ferito. Ma all'arrivo del 118, insieme ai carabinieri della locale stazione, il pericolo è rientrato e si è ritenuto di trasferire il settantenne nell'ospedale di Formia per le cure del caso.