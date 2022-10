Incidente a Castelliri all'incrocio tra via Rio Martino e via La Quadra, sulla rampa della superstrada Sora - Ferentino. Due le autovetture coinvolte. A prestare i primi soccorsi una squadra dell'Avess di Isola del Liri, casualmente sul posto. Ad arrivare anche i sanitari del 118. Una donna è stata trasferita all'ospedale Santissima Trinità di Sora per accertamenti. Traffico rallentato.