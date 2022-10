Una serie di interruzioni idriche, a causa di guasti, hanno determinato la mancanza di acqua nei rubinetti di Frosinone, Ceccano, Veroli e altri centri. L'Acea Ato 5 ha reso noto che domenica, «a causa di un danno improvviso al Campo Pozzi Posta Fibreno», si è reso «necessario prolungare la sospensione del flusso idrico presso Campo Pozzi Posta Fibreno» anche per la giornata di ieri.

Sono stati interessati i comuni di Arnara, Boville Ernica, Ceccano (contrada Sterparo, via Colle Leo, via Colle Bruni, via Colle Antico, parte di via Marano), Frosinone (tutte le zone alimentate dai serbatoi Colle Sant'Anna, Colle Cottorino, Colle Cannuccio, Colle Roffio e centro storico), Monte San Giovanni Campano, Pofi (parte alta), Ripi, Strangolagalli, Torrice, Veroli (contrade Casamari, Le Stere, Giglio, Castelmassimo, San Giuseppe le Prata). Nel pomeriggio era previsto il ritorno alla normalità, ma ancora in serata in alcune zone l'acqua non c'era.

Stessa cosa, era successa il 1° ottobre, per una «manovra di turnazione straordinaria» conseguente a un guasto. L'acqua era mancata dalla sera di sabato fino a domenica mattina, nel capoluogo nella zona della Casilina Sud e al confine con Torrice, ma anche in via Verdi, via Cosenza, parte di Viale America Latina, via Gaeta e altre strade.

Prima ancora altri problemi il 29 settembre.

Anche in quel caso Acea Ato 5 comunicava che, «per eseguire una manovra di turnazione straordinaria» dalla serata del 29 all'indomani mattina si sarebbe verificata una sospensione del flusso idrico nel capoluogo in alcune zone tra cui via Verdi, via Cosenza, parte di viale America Latina, via Gaeta, via Ceccano, via Saragat e zone limitrofe.

Da Acea Ato 5 fanno sapere che i guasti non sono tra loro collegati e che a Frosinone non sono in atto turnazioni.