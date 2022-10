Solito bollettino con pochi contagi quello del lunedì emesso ieri dall'Asl di Frosinone anche se si è registrato un decesso: un uomo di 87 anni di Ceccano. In totale, nel referto dell'Azienda sanitaria, sono finiti 73 nuovi positivi su 430 tamponi effettuati; 32 i nuovi negativizzati, mentre sono 23 i ricoverati in ospedale. Per quanto riguarda la distribuzione geografica dei nuovi casi, il primato di giornata è andato ad Anagni con 14 nuove positività; a seguire Fiuggi 8, Cassino e Ceprano 6, San Giorgio a Liri e Veroli 4, Ferentino, Isola del Liri, Sora e Trivigliano 3, Arce, Fumone, Paliano e Sant'apollinare 2, Amaseno, Aquino, Castro dei Volsci, Gallinaro, Piedimonte San Germano, Ripi, Roccasecca, Sgurgola, Torre Cajetani, Vico nel Lazio e Villa Santa Lucia 1.

Nel territorio della regione Lazio si sono contati 1.437 nuovi casi di pazienti positivi al Covid 19, 1.271 in meno rispetto alla rilevazione precedente. I test effettuati sono stati 9.981 di cui 2.577 tamponi molecolari e 7.404 antigenici. Il rapporto fra i tamponi e i pazienti positivi al Covid è di 14,3%. Otto sono stati i morti, 8 in più rispetto al dato precedente e 2.115 persone guarite. Nel Lazio attualmente si contano 44.903 casi positivi e 44.424 persone in isolamento domiciliare, mentre all'interno delle strutture ospedaliere si trovano 453 persone ricoverate nei reparti ordinari, 10 in più rispetto a ieri e 26 in terapia intensiva, un letto occupato in meno rispetto a ieri. Dall'inizio della pandemia, infine, sono morte 12.093 persone e altre 2022.380 sono guarite a fronte di 2079.376 casi esaminati.

Intanto, su tutto il territorio continua a tappeto la campagna di vaccinazione. Ieri, ha ricevuto la quarta dose l'assessore alla sanità Alessio D'Amato che ha detto: «Oggi (ieri, ndr) ho fatto la dose di richiamo del vaccino. È molto importante per mettersi in sicurezza, soprattutto in vista della stagione invernale».

Novità importanti dal punto di vista delle dotazioni di mezzi per gli ospedali di Frosinone e Sora. «Grazie alla determinazione della Asl di Frosinone sono in arrivo i caschi refrigeranti da destinare presso l'Ospedale Spaziani di Frosinone e presso l'Ospedale SS. Trinità di Sora» ha detto il capogruppo M5S alla Regione Lazio e Vicepresidente della Commissione Sanità Loreto Marcelli. «Si tratta di dispositivi – afferma Marcelli – che impediscono o riducono al minimo la caduta dei capelli e il loro utilizzo, da parte delle donne affette da tumore al seno, che si sottopongono a trattamenti chemioterapici e terapie radianti».