Una donna di 48 anni, E. T., è stata investita sulle strisce pedonali in via Roma ad Isola del Liri alle ore 19 circa. Ad arrivare l'ambulanza e l'automedica. La donna, di Isola del Liri, è stata trasferita al nosocomio sorano per le cure del caso. I carabinieri indagano per ricostruire la dinamica dell'incidente. Traffico rallentato all'incontro tra via Roma e via Selva.