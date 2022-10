Don Giulio Mignani è stato sospeso e non potrà più celebrare la messa. A Bonassola, un paese in provincia di La Spezia, il sacerdote benedice le coppie omosessuali. I suoi parrocchiani l'hanno scoperto con un messaggio inviato via chat. La sospensione sarebbe arrivata a seguito delle sue esternazioni «non conformi con la posizione della Chiesa».