Il mercatino di frutta e verdura del venerdì cambia location. Non una decisione permanente ma una scelta determinata dai lavori che sono stati avviati proprio nei giorni scorsi sui bastioni del Belvedere.

Solitamente il mercatino di frutta e verdura si svolge nel rione Civita e, precisamente, in piazza Alcide De Gasperi ma nella zona sottostante sono iniziati i lavori di consolidamento molto attesi.

Per questo motivo è stata emessa nei giorni scorsi un'apposita ordinanza con cui si è stabilito che fino al termine dei lavori in corso il mercatino del venerdì di frutta e verdura traslocherà in piazza Salvo d'Acquisto, nei pressi del punto di primo intervento.

A seguito di questa decisione è stato stabilito che nel piazzale sarà «vietata la sosta veicolare, con previsione della rimozione per i veicoli che dovessero essere lasciati in sosta, e sarà previsto il divieto di circolazione dalle 6 alle 14. Inoltre per tutto il periodo il mercato rionale avrà luogo in piazza Salvo d'Acquisto è istituito il senso unico di marcia in via Salvo d'Acquisto con direzione da via Trieste a via Bergamaschi».