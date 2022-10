Classi allagate a Sant'Angelo nei giorni scorsi a causa della violenta ondata di maltempo, disposta dal sindaco la chiusura per la giornata di oggi per poter eseguire tutti gli interventi necessari alla messa in sicurezza. L'ordinanza ha riguardato il plesso scolastico di Sant'Angelo in Theodice dove hanno luogo le attività didattiche della scuola Elementare e Materna del III Circolo Cassino. Secondo quanto verificato in prima battuta dai tecnici, la grandinata dello scorso 8 settembre avrebbe provocato dei danni alla copertura dell'edificio e ai lucernai. Tali da rendere facile, durante l'ondata di piogge violente dei giorni scorsi, l'avanzata di importanti infiltrazioni.

Nonostante l'immediato intervento da parte dell'esecutivo, non è stato possibile garantire in sicurezza lo svolgimento delle attività didattiche. Ecco perché anche per la giornata di oggi i piccoli resteranno a casa, in attesa di conoscere se domani sia più o meno possibile tornare il classe.