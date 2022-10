Un uomo di 58 anni, A.M. di Alatri, è morto nella tarda mattinata di oggi mentre percorreva un sentiero in località Intignano. A scoprire il corpo senza vita è stato il figlio che, non vedendolo rientrare a casa, ha dato l'allarme al 112 e ha percorso il tragitto del padre nella speranza di ritrovarlo. Purtroppo non c'è stato nulla da fare. Sul posto Soccorso Alpino, 118 e carabinieri. Il corpo è stato recuperato da un elicottero dei vigili del fuoco. Si presume che l'uomo sia stato colpito da un infarto.