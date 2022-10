Un'altra notizia dolorosa è echeggiata ieri come un fulmine a ciel sereno a Ferentino che perde troppo presto un altro figlio illustre. Si è spento prematuramente, all'età di 59 anni, in seguito a una malattia, il dottor Cesare Pro.

Stimato medico di medicina generale, noto nell'ambiente professionale e soprattutto a Ferentino, sua città di origine. Oggi, alle 15, in tanti daranno l'estremo saluto a Cesare Pro nella Cattedrale cittadina.

Numerosi gli attestati di vicinanza e l'abbraccio alla madre Elvira, insegnante in pensione, e al fratello Pier Luigi. «Il direttivo della Pro loco di Ferentino e i soci tutti, si stringono con abbraccio fraterno, alla dirigente dell'associazione Elvira Pignatelli e a Pierluigi per la perdita dell'amato figlio dott. Cesare Pro». «Il comitato Ballina esprime le più sentite condoglianze per la scomparsa di Cesare, una persona tanto buona e disponibile».