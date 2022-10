La legge dei 300. Per il quarto giorno di fila superata tale soglia tra i nuovi contagiati. In Ciociaria i casi hanno scollinato i 170.000.

Nel bollettino diffuso ieri ci sono 340 positivi, ancora, come giovedì 199 negativizzati, su 1.360 tamponi processati. L'incidenza torna di nuovo a superare la soglia dei 400 per la prima volta dal 10 agosto. Mentre il tasso di positività si inerpica fino al 25%. I ricoverati crescono da 25 a 26.

La giornata

Dei 340 positivi 31 arrivano da Frosinone, 19 da Cassino, 18 da Anagni e Veroli, 16 da Ceccano, 15 da Isola del Liri, 13 da Ferentino, 12 da Monte San Giovanni Campano, 11 da Castro dei Volsci e Ceprano, 10 da Alatri, Fiuggi e Sora. Poi in singola cifra seguono Paliano a 8, Arce e Arpino a 7, Boville Ernica, Patrica e Piedimonte San Germano a 6, Alvito, Casalvieri, Piglio, Ripi, Roccasecca e Supino a 5, Castelliri, Giuliano di Roma e Villa Santo Stefano a 4, Belmonte Castello, Broccostella, Campoli Appennino, Cervaro, Morolo, Pignataro Interamna, Pontecorvo, Posta Fibreno, San Donato Val di Comino, Sant'Elia Fiumerapido, Trivigliano a 3, Acuto, Amaseno, Collepardo, Pastena, Pescosolido, San Giovanni Incarico, Serrone, Settefrati, Torrice e Vallecorsa a 2, Atina, Castrocielo, Colfelice, Fontana Liri, Fontechiari, Pico, San Giorgio a Liri, Vico nel Lazio e Villa Latina a 1.

Il trend

La settimana in corso viaggia a 1.480 contagiati per una media giornaliera di 296. Finisse così la settimana sarebbe la più alta dopo i 331,29 della prima settimana di agosto. Si torna, dunque, ai livelli di due mesi fa con la sostanziale differenza che allora i casi calavano e ora, al contrario, aumentano. E, infatti, negli ultimi sette giorni si sono registrati 1.947 positivi alla media di 278,14. Rispetto ai sette giorni precedenti l'incremento si attesta al 38,97%.

Ieri, intanto, si è chiuso il mese di settembre con 6.267 contagiati, alla media di 208,90. Si tratta del dato migliore del 2022, solo dicembre, nell'ultimo periodo, ha fatto meglio con 6.230 alla media di 200,96.

Rispetto ad agosto (7.567 e 244,09) prosegue comunque la discesa dei casi soprattutto se si guarda ai 21.393 contagiati (690,09 di media) registrati nel mese di luglio. Tra l'altro, con i numeri comunicati ieri, la Ciociaria supera quota 170.000 positivi di 112 unità.

Gli indicatori

L'incidenza per 100.000 abitanti su base settimanale si attesta a 408,18. Prosegue la crescita considerato che lo scorso venerdì era a 293,71, ultimo giorno sotto i 300. L'incidenza non era così alta dal 10 agosto.

Il tasso di positività, invece, cresce fino al 25%. Ciò vuol dire che ieri un tampone su quattro è risultato positivo il che innalza la media settimanale al 20,70%.

I ricoverati e i guariti

Il totale dei ricoverati subisce un ulteriore rialzo da 25 a 26. E pensare che il 24 settembre i ricoverati erano appena 12.

I guariti sono di nuovo 199, come l'altro ieri, con il totale settimanale che si porta a 970.

Mascherine

Il ministero della Salute, con un'ordinanza proroga l'utilizzo delle mascherine di protezione nelle strutture sanitarie. «Considerato che, in relazione all'attuale andamento epidemiologico, persistono esigenze indifferibili di contrasto al diffondersi della pandemia da Covid-19 in relazione all'accesso alle strutture sanitarie, socio sanitarie e socio-assistenziali, nelle quali, in ragione della presenza di persone fragili o in condizioni di fragilità, sussiste una maggiore pericolosità del contagio». Si è deciso così di intervenire prorogando la scadenza dal 30 settembre al 31 ottobre dello stop all'uso delle mascherine per l'accesso alle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali. In tali strutture, pertanto, sarà obbligatorio indossare le mascherine. Non hanno l'obbligo di indossare le mascherine: i bambini con meno di sei anni, le persone con patologie incompatibili con l'uso della mascherina, nonché chi deve comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo.

Il bollettino del Lazio

Nel Lazio su 17.178 tamponi, si registrano 3.086 nuovi casi positivi (-75 in 24 ore), senza decessi (-1). Nel bollettino 424 ricoverati (+19), 26 terapie intensive (+2) e 2.093 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 17,9%.