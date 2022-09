La giornalista Serena Bortone è cittadina arcese. A stabilirlo il consiglio comunale di Arce nella seduta straordinaria di venerdì scorso 23 settembre. L'assise civica, all'unanimità, ha raccolto la proposta del sindaco Luigi Germani di attribuire l'onorificenza alla conduttrice di Rai Uno, nonché giornalista politica e autrice di trasmissioni televisive di grande successo.

Domenica prossima, 2 ottobre 2022, alle ore 19, presso l'aula consiliare A. Renzi di Arce, si terrà la Cerimonia di conferimento a cui è invitata a partecipare tutta la cittadinanza. «È per noi un onore - ha detto il sindaco Germani - conferire la cittadinanza onoraria alla dottoressa Bortone e ospitarla al palazzo municipale di Arce. Durante la pandemia, in una puntata del programma da lei condotto su Rai Uno "Oggi è un altro giorno", siamo venuti a conoscenza delle sue origini arcesi. La nonna era di Arce e il nonno di Ceprano. Immediatamente ci siamo attivati per risalire al ramo della sua famiglia. Successivamente ci siamo sentiti telefonicamente ed ho avuto modo di conoscere una persona davvero straordinaria, alla mano, di grande disponibilità e simpatia e soprattutto molto legata alla nostra terra e ai ricordi d'infanzia. È nata così l'idea di averla come ospite in una delle serate dell'estate arcese e con l'occasione attribuirgli la cittadinanza onoraria. Purtroppo una serie di impegni lavorativi e la campagna elettorale ci hanno fatto rinviare l'evento ad ottobre. Domenica - ha concluso Germani - invito tutti a partecipare a questo momento».